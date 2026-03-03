A agropecuária respondeu sozinha por quase um terço de todo o valor adicionado obtido pelo País em 2025, segundo os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Agropecuária contribuiu com 32,8% do valor adicionado total de 2025, seguida pelas indústrias extrativas, que foram responsáveis por 15,3% do valor adicionado total do ano.

As Outras atividades de serviços contribuíram com 14,6% do valor adicionado, e Informação e comunicação com uma fatia de 9,4%.

Juntas, as quatro atividades com maiores impulsos concentraram 72% do volume do Valor Adicionado Total de 2025.

Foram atividades menos afetadas pela política monetária contracionista, ressaltou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.


