O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, projetou nesta terça-feira, 3, que saldo de empregos formais de 2026 deve ficar no mesmo patamar ou superior ao de 2025. "Eu enxergo que o saldo do ano passado pode se repetir esse ano, até com viés de crescimento, vai depender da circunstância do que a economia vai se comportar mês a mês", disse.

O mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo 1.279.498 carteiras assinadas em 2025, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A pasta divulgou nesta terça a abertura líquida de 112.334 vagas em janeiro de 2026.

Marinho lembrou que o mercado de trabalho depende do crescimento econômico no ano e voltou a cobrar a redução dos juros por parte do Banco Central.

Ele disse esperar que o BC corte a Selic neste ano, ressalvando mudança de cenário principalmente externo.

Marinho afirmou que é preciso acompanhar a situação da economia interna e externamente, com guerras e outras decisões por exemplo. "Nós sabemos dessas dificuldades que se impõem a partir de uma decisão maluca lá fora, ou uma decisão maluca no Congresso, enfim, qualquer decisão maluca interfere de forma a piorar o cenário", comentou.