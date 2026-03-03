O saldo de empregos formais em janeiro, ainda que positivo em 112.334 postos, é o menor para o mês desde janeiro de 2024, quando o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), registrou o saldo líquido de 173.127 vagas abertas.

Para o ministro da pasta, Luiz Marinho, essa redução no saldo de trabalhadores contratados formalmente era esperada por conta da taxa de juro elevada.

Marinho afirmou que, para quem torce para o mercado de trabalho desaquecer em resposta ao juro restritivo, a queda é para se comemorar. "Não é o meu caso, que torço para o crescimento da economia", comentou.

O ministro disse entender que para quem está sentado numa cadeira do Banco Central as circunstâncias levam à adoção medidas que nem sempre agradam, mas que torce para que o Comitê de Política Monetária (Copom), já a partir da reunião deste mês, comece a dar flexibilidade à sua política monetária.

Marinho disse ainda que para avançar o mercado de trabalho depende do crescimento da economia - e que este só ocorre em ambiente de taxas de juros mais baixas.