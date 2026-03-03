A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou, nesta terça-feira, 3, que segue otimista com o Brasil ao comentar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025. De acordo com dados publicados nesta terça pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia do País registrou crescimento de 2,3% no ano passado.

"PIB de 2025 cresceu 2,3%, mantendo a trajetória de expansão nos últimos anos. O agro foi o destaque, com aumento de 11,7%. Seguimos otimistas com o Brasil, que tem demonstrado capacidade de superar os desafios internos e externos para se manter no rumo do crescimento", escreveu a ministra.

O resultado de 2025 veio em linha com a mediada da mediana dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, com intervalo que variava de 2,1% a 2,6%.