O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse acreditar que a trajetória de crescimento dos EUA permanece forte e que tem ouvido "otimismo" por parte de contatos em relação ao ano, em discurso preparado para o Clube Executivo da Região Metropolitana de Denver, nesta terça-feira, 3. Ele avaliou que parte da trajetória forte acontece por conta da política fiscal expansionista, que apoia a demanda, com os consumidores se beneficiando de restituições de impostos maiores e as empresas aproveitando os incentivos fiscais para investimentos.

Por outro lado, em relação ao último ano, ele reconheceu que a economia teve um bom desempenho, apesar da incerteza, mas ressaltou que o crescimento poderia ter sido maior, se o governo dos EUA não tivesse paralisado suas atividades no final do ano.

"Embora o crescimento permaneça sólido, ambos os lados do duplo mandato - trabalho e inflação - apresentam alguns desafios", detalhou. Na ponta do mercado de trabalho, Schmid afirmou que, mesmo com a desaceleração das contratações, houve poucos sinais de aumento nas demissões, o que leva ao ambiente de "poucas contratações e poucas demissões".

Já na ponta inflacionária, o presidente da distrital de Kansas City ponderou que a inflação continua muito alta, o que não dá espaço ao BC americano para ser "complacente", e os dados recentes sugerem que a inflação permanece mais próxima de 3% do que da meta de inflação de 2% do Fed. "É improvável que ainda estivéssemos falando em pousos suaves", citou.

Para Schmid, com a inflação ainda em alta, ele afirma que a demanda parece estar superando a oferta em grande parte da economia. "Permaneço aberto à possibilidade, e até otimista, de que a inteligência artificial (IA) e outras inovações eventualmente levem a um ciclo de crescimento não inflacionário e impulsionado pela oferta", apontou.

No entanto, o dirigente observou que, na verdade, a IA pode ser necessária para compensar o impacto negativo no crescimento causado por uma força de trabalho menor, mas "com base na taxa de inflação atual, ainda não chegamos lá".


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se