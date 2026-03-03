O Iraque terá que cortar sua produção de petróleo em várias regiões do país devido a guerra em andamento entre Estados Unidos e Irã, segundo múltiplos relatos da mídia internacional. Duas autoridades iraquianas disseram à Reuters que o Iraque será forçado a cortar sua produção em mais de 3 milhões de barris por dia (bpd), caso os petroleiros não sejam capazes de se mover livremente pelo Estreito de Ormuz e chegar aos portos.

Somente o campo de West Qurna 2 terá que encerrar a produção de 460 mil bpd, afirma a agência. Este campo entrou nos holofotes recentemente pelas negociações entre o governo iraquiano e a Chevron para transferir a posse, antes pertencente à petrolífera russa Lukoil.

Segundo a Bloomberg, o Iraque também começou a interromper a produção de petróleo no campo gigante da Rumaila, operado pela britânica BP, diante do esgotamento de espaço nos armazéns, conforme informações de uma pessoa familiarizada com a operação. A reportagem também cita a possibilidade de cortar em 3 milhões de bpd a produção do país, se as condições atuais persistirem.

Para a Argus, fontes do Ministério de Petróleo iraquiano disseram que suspenderiam a produção no norte da região de Kirkuk como precaução, devido a escalada em ataques de drones e mísseis, ainda que não tenham sido reportados danos diretos até o momento. Os níveis de produção nesta região eram de 220 mil bpd antes da suspensão, conforme as fontes.

A reportagem da Argus lembra que fluxos de gás natural do campo Khor Mor, no norte do Iraque, tiveram operações suspensas no início da semana, cortando a capacidade de geração elétrica da região.