A Prio informou nesta terça-feira, 3, que obteve a licença de operação (LO) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para operar campo de Wahoo.

Em setembro de 2025, a companhia obteve licença de instalação do sistema de desenvolvimento da produção do campo de Wahoo e interligação dos poços ao FPSO Frade.

Agora, com a emissão da LO, a companhia conclui a última etapa regulatória para o início da produção do campo, que se encontra em etapa final de comissionamento, destaca a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).