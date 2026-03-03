O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) corrigiu a informação divulgada mais cedo nesta terça-feira, 3, sobre a magnitude de crescimento do consumo do governo no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. De acordo com os números corrigidos pelo instituto, ela foi de 1,0%, e não de 0,6% como divulgado anteriormente.

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o consumo do governo mostrou alta de 3,6%.

No ano de 2025, o consumo do governo cresceu 2,1% ante 2024.