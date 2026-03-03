A RD Saúde informou, nesta terça-feira, 3, que fechou contrato com a Health Ventures, empresa do Grupo Profarma, para alienação da 4Bio Medicamentos (4Bio), uma subsidiária integral da empresa. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor da transação foi de R$ 600 milhões, incluindo a manutenção na empresa de um caixa líquido no fechamento de R$ 80 milhões, além de outros ajustes de capital de giro e de endividamento líquido usuais nesse tipo de transação.

De acordo com a empresa, o montante será pago em seis parcelas, sendo R$ 100 milhões na data da assinatura do fechamento da operação e cinco parcelas anuais de R$ 100 milhões corrigidas pelo CDI.

"Além disso, a RD Saúde mantém o direito ao reconhecimento de superveniência ativa estimada em R$ 120 milhões relativa ao diferencial de alíquotas do ICMS (Difal), que já possui decisão favorável no Supremo Tribunal Federal", disse a RD Saúde.

A monetização, de acordo com o documento, ocorrerá mediante o levantamento dos depósitos judiciais, após o trânsito em julgado da decisão.

A RD Saúde informou, ainda, que a operação irá gerar um ganho de Imposto de Renda na companhia estimado em R$ 60 milhões.

Fundada em 2004 e com controle adquirido pela RD Saúde em 2015, a 4Bio atua na comercialização de medicamentos especiais e de alta complexidade para pacientes, profissionais da saúde, clínicas, hospitais e operadoras.

"A RD Saúde adquiriu a 4Bio em 2015. Ao longo dos últimos 11 anos, sob a sua gestão, a 4Bio elevou sua receita anual de R$ 125 milhões para R$ 3,4 bilhões no 3T25 LTM, atingindo Ebitda IFRS-16 de R$ 85 milhões, tornando-se a líder no varejo de medicamentos especiais, com especial destaque no atendimento às operadoras de saúde", diz a empresa. "A 4Bio hoje não mais se insere na estratégia da RD Saúde, que vem reforçando o seu foco no varejo farmacêutico. Além disso, o mercado de medicamentos especiais passou por mudanças relevantes nos últimos anos, passando a ter dinâmica comercial e patamares de margens e de retorno mais próximos à distribuição farmacêutica do que ao varejo. Nesse contexto, a RD Saúde avalia que deixou de ser a proprietária natural do ativo."

Segundo o comunicado, a venda da 4Bio ao Grupo Profarma reforça também a disciplina de alocação de capital da RD Saúde. "Com a alienação, a RD Saúde fortalece sua estrutura de capital, reduz despesas financeiras líquidas e incrementa a sua rentabilidade e o seu ROIC."

A conclusão da operação está sujeita à aprovação da transação pelos acionistas da compradora, ao aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao cumprimento de condições precedentes.