As exportações cresceram 3,7% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 3, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, as exportações mostraram alta de 14,2%.

No ano de 2025, as exportações cresceram 6,2% ante 2024.

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, caíram 1,8% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, as importações mostraram queda de 0,3%.

No ano de 2025, as importações cresceram 4,5% ante 2024.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial. No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.