Os juros futuros dispararam mais de 20 pontos na ponta longa após a abertura e até 12 pontos nos curtos refletindo a tensão global com o Irã, que coloca o dólar e os rendimentos dos Treasuries em alta e eleva os temores de maior inflação pelo mundo. O mercado também digere o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que cresceu 0,1% no quarto trimestre, na margem, em linha com a mediana estimada.

Às 9h12 desta terça-feira, 3, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,420%, de 13,296% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 12,925%, de 12,728%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,300%, de 13,117% no ajuste de segunda-feira (2).