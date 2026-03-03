O dólar e os juros futuros retomam a alta na manhã desta terça-feira, 3, em linha com o fortalecimento global da moeda americana e o avanço dos rendimentos dos Treasuries, à medida que cresce a percepção de que a guerra no Oriente Médio pode se prolongar mais do que o mercado estimou na tarde de segunda-feira, 2, quando houve redução das perdas dos ativos em NY e no Brasil com a expectativa de um desfecho rápido do conflito dos EUA, Israel e Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda que a ofensiva no Irã pode durar entre quatro e cinco semanas e que a "maior onda de ataques ainda está por vir".

O índice DXY alcançou máxima em quase sete semanas mais cedo, aos 99,38 pontos, refletindo a força do dólar frente a outras moedas desenvolvidas, enquanto os rendimentos dos Treasuries aceleram, com investidores ainda assimilando os desdobramentos das tensões no oriente Médio e de olho no fechamento do Estreito de Ormuz.

A interrupção do fluxo marítimo no Estreito de Ormuz, confirmada pelo Irã e negada pelos EUA, pressiona também ativos emergentes e as moedas europeias.

No Brasil, os investidores avaliam o resultado do PIB. O IBGE divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no quarto trimestre de 2025 cresceu 0,1% em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano, totalizando R$ 3,3 trilhões. O resultado veio igual à mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, com intervalo entre um recuo de 0,2% a um avanço entre de 0,4%.

Em comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB apresentou uma alta de 1,8%, vindo igual à mediana das projeções, que variavam de uma elevação de 1,5% a 2,6%.

No noticiário desta manhã, destaque para discussão por STF, governo e Congresso sobre reajustar o teto constitucional como regra de transição após o fim dos penduricalhos e decisões contra supersalários.

O Ministério de Minas e Energia (MME) reconheceu situação emergencial no Distrito de Bailique (AP) e determinou que a Equatorial Amapá contrate até 1 MW de geração termelétrica para garantir o suprimento.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Decrypted II contra grupo suspeito de furtar US$ 2,6 milhões em bitcoin de uma corretora dos EUA e lavar recursos no exterior. A ação contou com informações da força-tarefa americana El Dorado Task Force.

Israel afirmou ter bombardeado o gabinete presidencial do Irã e o prédio do Conselho Supremo de Segurança Nacional durante a madrugada. O governo iraniano não confirmou os ataques.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou "danos recentes" em prédios de acesso à área subterrânea da usina nuclear de Natanz, no Irã, após ataques atribuídos a EUA e Israel. Segundo a agência, não há impacto radiológico nem novos danos à instalação principal de enriquecimento.