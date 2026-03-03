O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 0,1% no quarto trimestre de 2025 ante o terceiro trimestre de 2025, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio igual a mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, com intervalo entre um recuo de 0,2% a um avanço entre de 0,4%.

Na comparação com o quarto trimestre de 2024, o PIB apresentou alta de 1,8% no quarto trimestre de 2025, vindo igual a mediana das projeções, que variavam de uma elevação de 1,5% a 2,6%.

No ano de 2025, o PIB cresceu 2,3%, de acordo com o IBGE, também em linha com a mediana, com intervalo entre expansão de 2,1% a 2,6%.

Ainda segundo o instituto, o PIB do quarto trimestre de 2025 totalizou R$ 3,3 trilhões. O PIB do ano de 2025 somou R$ 12,7 trilhões.