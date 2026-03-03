Os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e a retaliação do país tornam a perspectiva da economia global mais incerta, mas ainda é cedo para avaliar o impacto, afirmou o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira (3).

Em comunicado, o fundo disse que monitora de perto os desdobramentos no Oriente Médio, onde a situação é "altamente fluida".

"É muito cedo para avaliar o impacto econômico na região e na economia global", disse o FMI. "Esse impacto dependerá da extensão e duração do conflito."

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou na segunda-feira (2), na Casa Branca, que os ataques ao Irã podem durar quatro a cinco semanas.

O FMI informou que apresentará uma avaliação abrangente com novas previsões, a ser divulgada no próximo mês.