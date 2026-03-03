Os preços médios do etanol hidratado subiram em 6 Estados, caíram em outros 13 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 6 na semana encerrada no dia 28 de fevereiro. No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 0,43% na comparação com a semana anterior, de R$ 4,65 para R$ 4,63 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço ficou estável em R$ 4,46 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 14,75%, foi registrada no Acre, de R$ 5,22 para R$ 5,99 o litro. A maior queda, de 1,61%, ocorreu no Pará, de R$ 4,97 para R$ 4,89 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,69 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,83, foi observado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,26, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Acre, de R$ 5,99 o litro.

Competitividade

O etanol não era competitivo em relação à gasolina em nenhum Estado na semana encerrada em 28 fevereiro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 73,73% ante a gasolina, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.