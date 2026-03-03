O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 3. O índice como um todo desacelerou de 0,23% para 0,10% na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de fevereiro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Belo Horizonte (0,43% para 0,13%). Em seguida, aparecem São Paulo (0,50% para 0,31%), Salvador (0,11% para -0,17%), Rio de Janeiro (0,31% para 0,24%) e Porto Alegre (-0,04% para -0,11%).

Em contrapartida, houve aceleração em Brasília (-0,37% para -0,11%) e repetição da mesma variação da terceira quadrissemana em Recife (0,17%).