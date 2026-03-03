A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 1,9% em fevereiro, ante 1,7% em janeiro, segundo levantamento preliminar divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta terça-feira, 3.

O resultado superou a expectativa de analistas compilados pela FactSet, que previam manutenção da taxa em 1,7%, mas permanece abaixo da meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

O núcleo do CPI - que desconsidera os preços de energia e de alimentos - teve acréscimo anual de 1,9% em fevereiro, depois de subir 2,2% no mês anterior. Neste caso, o consenso da FactSet era de nova alta de 2,2%.

A metodologia de medição do CPI na zona do euro foi alterada recentemente.