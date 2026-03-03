A rede de farmácias Pague Menos protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro para oferta pública primária e secundária de 70 milhões de ações. O volume poderá ser acrescido em até 78,6% com a inclusão do lote adicional. Pelo preço de fechamento do pregão do último dia 26, de R$ 7,20, a oferta subsequente (follow-on) pode movimentar até R$ 900 milhões, já considerado lotes extras.

Em fato relevante enviado à CVM, a companhia informa que pretende distribuir, inicialmente, 35 milhões de ações primárias e outras 35 milhões de ações secundárias pertencentes à família Queiroz, fundadora da rede. Entre os vendedores estão Francisco Deusmar de Queirós, Maria Auricélia Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Mário Henrique Alves de Queirós, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós e Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.

Até a conclusão do processo de bookbuilding, o lote inicial poderá ser ampliado em até 78,6%, com a emissão de até 35 milhões de novos papéis pela companhia e a oferta de até 20 milhões de ações dos acionistas vendedores.

A definição do preço por ação está marcada para 10 de março, e o início da negociação dos papéis, para o dia 12. Não haverá distribuição parcial no âmbito da oferta.

A oferta será coordenada por BTG Pactual (líder), Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander (Brasil). A colocação será feita no País, com esforços de venda no exterior.