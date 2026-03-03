O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,25% em fevereiro, acelerando frente ao avanço de 0,21% de janeiro e também ante o ganho de 0,19% observado na terceira quadrissemana do último mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 3.

O resultado de fevereiro superou as estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 0,15% a 0,18%.

No primeiro bimestre, o IPC-Fipe acumulou inflação de 0,47%. Nos 12 meses até fevereiro, o índice registrou acréscimo de 3,54%, vindo também acima das expectativas de analistas, mas desacelerando ante a alta de 3,80% do período de 12 meses encerrado em janeiro.

No mês passado, dois dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força e um caiu em ritmo mais lento: Habitação (de -0,14% em janeiro a 0,38% em fevereiro), Alimentação (de 0,11% a 0,42%) e Despesas Pessoais (de -0,36% a -0,17%).

Por outro lado, houve arrefecimento nos custos dos demais itens de janeiro para fevereiro: Transportes (de 0,46% a 0,21%), Saúde (de 0,20% a 0,11%), Vestuário (de 1,28% a 0,28%) e Educação (de 5,12% a 0,00%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em fevereiro:

- Habitação: 0,38%

- Alimentação: 0,42%

- Transportes: 0,21%

- Despesas Pessoais: -0,17%

- Saúde: 0,11%

- Vestuário: 0,28%

- Educação: 0,00%

- Índice Geral: 0,25%