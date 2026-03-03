As bolsas europeias operam em forte baixa na manhã desta terça-feira, 3, ampliando as robustas perdas de ontem, à medida que a perspectiva de uma guerra prolongada no Oriente Médio pesa no sentimento dos investidores e a consequente disparada nos preços do petróleo e do gás natural alimenta temores de inflação.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 2,66%, a 607,02 pontos, depois de fechar no menor patamar em mais de duas semanas no pregão anterior.

No horário acima, os subíndices de bancos e de empresas de utilidade pública (energia elétrica, água e gás) tinham quedas de mais de 3%.

Investidores temem que o conflito no Oriente Médio, deflagrado por um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, prejudique a oferta do petróleo, cujos preços saltam pelo segundo dia consecutivo. De acordo com Teerã, o Estreito de Ormuz, via por onde trafega cerca de 20% do petróleo mundial, está fechado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, diz que a ofensiva no Irã pode durar entre quatro e cinco semanas.

Logo mais, investidores vão acompanhar dados da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro referentes a fevereiro. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, disse que a guerra pode impulsionar fortemente a inflação do bloco e prejudicar seu crescimento econômico.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 2,47%, a de Paris recuava 2,57% e a de Frankfurt perdia 3,26%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas quedas de 3,72%, 3,76% e 3,13%.