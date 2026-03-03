As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa nesta terça-feira, 3, à medida que a guerra no Oriente Médio, que hoje entrou em seu quarto dia, continua pesando no sentimento dos investidores.

Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi sofreu um tombo de 7,24% em Seul - no seu pior pregão em 19 meses -, a 5.791.91 pontos, na volta de um feriado. As fabricantes de semicondutores Samsung Eletronics - maior blue chip do Kospi - e SK Hynix amargaram respectivas quedas de 9,88% de 11,50%.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 3,06% em Tóquio, a 56.279,05 pontos, o Hang Seng recuou 1,12% em Hong Kong, a 25.768,08 pontos, e o Taiex cedeu 2,20% em Taiwan, a 34.323,65 pontos.

Até recentemente, o Kospi e o Nikkei vinham atingindo sucessivas máximas históricas.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 1,43%, a 4.122,68 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto registrou perda mais expressiva, de 3,24%, a 2.655,81 pontos.

Investidores temem que o conflito no Oriente Médio, deflagrado por um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, afete o fornecimento de petróleo na região asiática. Segundo Teerã, o Estreito de Ormuz, via por onde trafega cerca de 20% do petróleo mundial, está fechado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, diz que a ofensiva no Irã pode durar entre quatro e cinco semanas.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com baixa de 1,34% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 9.077,30 pontos.