A Fitch rebaixou o rating da Paramount e manteve a nota sob observação negativa, em meio a pressões competitivas em todo o setor de mídia e os contínuos ventos contrários no fluxo de caixa livre (FCF) diante do contexto da aquisição da Warner Bros Discovery.

A agência de avaliação de risco de crédito rebaixou as slassificações de Default de Emissor de Longo Prazo (IDRs) da Paramount Skydance e Paramount Global de 'BBB-' para 'BB+'. A Fitch colocou todas as classificações em observação de avaliação negativa, diante da incerteza relacionada à proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD).

"Os riscos potenciais de crédito incluem a estrutura prospectiva financiada por dívida, a expectativa da Fitch de alavancagem materialmente elevada e a visibilidade limitada sobre a política financeira pós-transação e a estrutura de capital", diz o comunicado.

A alavancagem e o Fluxo de caixa livre podem permanecer fora das sensibilidades negativas da Fitch por mais tempo do que o esperado, diz a Fitch. Também incorpora o risco aumentado de que as metas financeiras e de alavancagem possam se deteriorar em meio às pressões contínuas do setor e à aquisição pendente da WBD.

A Fitch espera que a transação, se concluída, resulte em alavancagem significativamente mais alta, dado o compromisso de dívida de US$ 58 bilhões da PSKY. A Fitch calcula que a alavancagem pro forma pode ir para 6 vezes (excluindo sinergias). A Fitch espera que a desalavancagem dependa do crescimento sustentado do Ebitda, entrega de sinergias e melhoria na geração de fluxo de caixa livre, o que pode ser desafiador considerando a escala de integração e reestruturação necessária.