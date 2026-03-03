A Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira, 2, um requerimento de urgência para a tramitação de um projeto de lei que propõe aperfeiçoar os marcos legais do seguro rural. A matéria é de autoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Entre as medidas, está a inclusão de prejuízos cobertos pelo seguro rural, como fenômenos naturais, pragas, doenças ou eventos específicos que afetem o interesse legítimo do segurado relativo às atividades agrícolas.

O projeto também permite que o poder público conceda benefícios aos produtores que contratarem seguro rural, como condições favorecidas de taxas de juros e prioridade de acesso ao crédito rural.