A Neogrid, do setor de Tecnologia da Informação (TI), afirmou, em Fato Relevante deste sábado, 7, que o laudo de avaliação feito pela Seneca Evercore mostra o preço por ação da companhia entre R$ 29,42 a R$ 32,36. A margem é superior ao preço de R$ 29,00 por ação inicialmente ofertado no âmbito da Oferta Pública de Ações (OPA) pedido pelo Grupo Hindiana, por meio da Dalpe Gestão e Participações.

Assim, a ofertante da OPA, Dalpe Gestão e Participações, terá cinco dias contados a partir deste sábado para informar ao diretor de Relações com Investidores da companhia sua decisão de manter ou desistir do prosseguimento da OPA.

"A decisão tomada pelo ofertante será oportunamente divulgada pela companhia por fato relevante", afirma Neogrid.

A avaliação das ações da companhia, em laudo da Seneca Evercore, foi feita a partir de metodologia de fluxo de caixa descontado, segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Projeção

Em outro fato relevante deste sábado, a Neogrid afirma que decidiu descontinuar a divulgação da projeção referente à "Regra dos 40" para o exercício social de 2027, divulgada inicialmente por meio de Fato Relevante em 02 de janeiro de 2025. Essa decisão foi tomada a partir de uma reavaliação da projeção feita pela administração.