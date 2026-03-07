A Unifique Paraná, sociedade controlada pela Unifique Telecomunicações, celebrou ontem, 6, contrato para adquirir totalidade das quotas emitidas pela iSUPER Telecom (que atua segmento de provedores de serviços de internet no Estado do Paraná). O preço base da aquisição foi avaliado em R$ 37.922.451,93.

A Unifique Telecomunicações conduzirá auditoria jurídica, financeira, operacional, regulatória e contábil da iSUPER dentro do período de nove meses contados da data de fechamento (prevista para 31 de março de 2026), com a finalidade de validar as premissas adotadas para a avaliação do preço base da aquisição, incluindo: dívida líquida; margem Ebitda; e receita recorrente mensal recebida.

Identificadas variações em tais premissas, o preço base de aquisição será ajustado mediante acréscimos ou deduções.

Após a conclusão da aquisição da iSUPER Telecom, a Unifique Telecomunicações permanecerá como acionista controladora da Unifique Paraná, detendo participação de, pelo menos, 51% de seu capital social.

"Ademais, no nível da Unifique Paraná, será celebrado acordo para regular o exercício do direito de voto e disciplinar as relações entre os acionistas da Unifique Paraná", diz a companhia, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).