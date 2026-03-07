O conselho de administração da Oncoclínicas aprovou uma operação de crédito com a cooperativa Sicoob Credicom, que consiste em antecipar valores que a empresa tem a receber de planos de saúde por atendimentos médicos realizados. A informação consta em documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o valor não foi informado.

Por meio da operação, a companhia e/ou suas afiliadas poderão receber o dinheiro antecipadamente da instituição financeira utilizando esses créditos futuros como garantia.

A contratação prevê a antecipação recorrente de direitos creditórios relacionados a serviços médicos já prestados, permitindo que a companhia acesse de forma antecipada os recursos financeiros provenientes desses atendimentos.