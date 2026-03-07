A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, reiterou que a política monetária americana está em uma boa posição, o que pode fazer com que as taxas de juros permaneçam inalteradas "por um bom tempo", em discurso preparado para um evento na sexta-feira, 6.

"A taxa de juros do Fed está próxima do nível neutro, o que nos permite observar como as coisas vão se desenrolar", detalhou, ao ressaltar a necessidade de observar evidências de que a inflação está diminuindo e o mercado de trabalho se estabiliza ainda mais. "Mas é fácil imaginar outros cenários também, então vejo riscos em ambos os lados para as taxas de juros", ponderou.

Hammack avaliou que a independência do Fed é fundamental para manter a confiança no compromisso com a inflação de 2% e defendeu que o BC americano conquistou credibilidade como uma instituição que conduz a política monetária com base em evidências e dados econômicos, em vez de pressões políticas de curto prazo.

"Essa credibilidade nos ajuda a alcançar nossos objetivos de política monetária, incluindo uma inflação baixa e estável, o que tem o benefício adicional de sustentar o status de porto seguro do dólar", afirmou.