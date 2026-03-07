A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,61%

Pontos: 179.364,82

Máxima de +0,35% : 181.091 pontos

Mínima de -1,06% : 178.556 pontos

Volume: R$ 32,45 bilhões

Variação em 2026: 11,32%

Variação no mês: -4,99%

Dow Jones: -0,95%

Pontos: 47.501,55

Nasdaq: -1,59%

Pontos: 22.387,68

Ibovespa Futuro: -0,48%

Pontos: 182.025

Máxima (pontos): 183.785

Mínima (pontos): 181.050

BLUE CHIPS

Itaú Unibanco PN

Preço: R$ 42,93

Variação: -1,33%

Petrobras PN

Preço: R$ 42,11

Variação: +3,49%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,55

Variação: -1,41%

Ambev ON

Preço: R$ 15,23

Variação: -0,39%

Petrobras ON

Preço: R$ 45,78

Variação: +4,12%

Vale ON

Preço: R$ 78,86

Variação: -2,99%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,07

Variação: -1,69%

Itausa PN

Preço: R$ 13,32

Variação: -0,67%

JBS ON

Preço: R$ 81,07

Variação: -1,13%

Global 40

Cotação: 720,248 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2433

Venda: R$ 5,2438

Variação: -0,82%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,36

Venda: R$ 5,46

Variação: +0,04%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2872

Venda: R$ 5,2878

Variação: +0,82%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2359

Venda: R$ 5,4300

Variação: estável

- Dólar Futuro (abril)

Cotação: R$ 5,2895

Variação: -0,25%

- Euro

Compra: US$ 1,1616 (às 18h26)

Venda: US$ 1,1616 (às 18h26)

Variação: +0,07%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0830

Venda: R$ 6,0840

Variação: -0,56%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,0692

Venda: R$ 6,3370

Variação: -0,09%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,74% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.158,7 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,57%


