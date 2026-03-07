A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,61%
Pontos: 179.364,82
Máxima de +0,35% : 181.091 pontos
Mínima de -1,06% : 178.556 pontos
Volume: R$ 32,45 bilhões
Variação em 2026: 11,32%
Variação no mês: -4,99%
Dow Jones: -0,95%
Pontos: 47.501,55
Nasdaq: -1,59%
Pontos: 22.387,68
Ibovespa Futuro: -0,48%
Pontos: 182.025
Máxima (pontos): 183.785
Mínima (pontos): 181.050
BLUE CHIPS
Itaú Unibanco PN
Preço: R$ 42,93
Variação: -1,33%
Petrobras PN
Preço: R$ 42,11
Variação: +3,49%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,55
Variação: -1,41%
Ambev ON
Preço: R$ 15,23
Variação: -0,39%
Petrobras ON
Preço: R$ 45,78
Variação: +4,12%
Vale ON
Preço: R$ 78,86
Variação: -2,99%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,07
Variação: -1,69%
Itausa PN
Preço: R$ 13,32
Variação: -0,67%
JBS ON
Preço: R$ 81,07
Variação: -1,13%
Global 40
Cotação: 720,248 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,2433
Venda: R$ 5,2438
Variação: -0,82%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,36
Venda: R$ 5,46
Variação: +0,04%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,2872
Venda: R$ 5,2878
Variação: +0,82%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2359
Venda: R$ 5,4300
Variação: estável
- Dólar Futuro (abril)
Cotação: R$ 5,2895
Variação: -0,25%
- Euro
Compra: US$ 1,1616 (às 18h26)
Venda: US$ 1,1616 (às 18h26)
Variação: +0,07%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0830
Venda: R$ 6,0840
Variação: -0,56%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,0692
Venda: R$ 6,3370
Variação: -0,09%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,74% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.158,7 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,57%