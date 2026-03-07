O CEO da Gol, Celso Ferrer, disse nesta sexta-feira, 06, que a companhia vem crescendo a taxas superiores a 50% no Rio de Janeiro e alcançou a marca de cem voos por dia no Galeão. O executivo participou, junto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de evento de anúncio da instalação de hub internacional no aeroporto.

Além do hub, foi anunciada uma rota direta da Gol entre o Rio e Nova York (Aeroporto JFK) com três voos semanais a partir de julho de 2026, viabilizada por um incentivo municipal de R$ 6 milhões.

"A gente tá conseguindo voltar a ser a Gol que a gente foi lá naquele começo. Agora, crescendo, crescendo mais de 50% aqui no Rio de Janeiro", disse Ferrer, acrescentando: "Anunciamos nesta manhã cinco aviões a 330 900 Airbus."

O executivo disse ainda que a empresa vai continuar "dando acesso aos brasileiros, promovendo o Brasil, reforçando esse hub que já tem mais de 100 voos da Gol por dia. A gente chegou a 100 voos da Gol por dia no Galeão, agora instalando esse hub internacional".

"O Galeão está voltando a ser a porta de entrada do Brasil", disse o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

O fortalecimento do setor aeroportuário é apontado como estratégico para o desenvolvimento econômico e a competitividade da cidade do Rio de Janeiro como destino global. Em 2025, a cidade bateu recorde com 2,1 milhões de turistas internacionais, com impacto direto na economia de serviços, que representa cerca de 84% do PIB municipal. Além disso, em todo o ano passado, turistas nacionais e internacionais movimentaram R$ 24,5 bilhões.