O CEO da Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA (DFC, na sigla em inglês), Ben Black, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciaram nesta sexta-feira, 6, um acordo sobre um plano de implementação do Resseguro Marítimo, incluindo o de risco de guerra, na região do Golfo.

O plano visa restaurar a confiança no comércio marítimo, ajudará a estabilizar o comércio internacional e apoiará as empresas americanas e aliadas que operam no Oriente Médio durante o conflito com o Irã, segundo comunicado do DFC.

O comunicado cita que o plano foi elaborado em estreita coordenação com o Comando Central dos EUA (Centcom).

"Estamos confiantes de que nosso plano de resseguro garantirá a passagem de petróleo, gasolina, GNL, querosene de aviação e fertilizantes pelo Estreito de Ormuz, de modo que voltem a fluir para o mundo", disse Ben Black, CEO da DFC .

A linha de resseguros da DFC assegurará perdas de até aproximadamente US$ 20 bilhões de forma contínua e a o seguro rotativo será aplicado somente a embarcações que atendam aos critérios. Inicialmente, o seguro se concentrará em casco e máquinas e em carga.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ordenou a DFC a fornecer, a um preço muito razoável, seguro contra riscos políticos e garantias para a segurança financeira de todo o comércio marítimo.