A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta sexta-feira, 6, o início da operação, em fase de testes, de 20 unidades geradoras da usina fotovoltaica UFV PRD I, localizada no município de Serra, no Espírito Santo. O empreendimento é de titularidade da Perfilados Rio Doce.

Cada unidade geradora possui 100 quilowatts (kW). Juntas, as 20 unidades somam 2.000 kW de capacidade instalada. A operação em teste começa em 6 de março de 2026.

Com sede em Linhares (ES), a Perfilados Rio Doce atua principalmente na produção de tubos de aço com costura.

As demais atividades incluem serviços de usinagem, fabricação de outros produtos de metal e comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos.