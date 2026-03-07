A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou nesta sexta-feira, 6, a empresa Biometano Sul a exercer atividade de comercialização de gás natural na competência da União, como agente vendedor do combustível. A autorização foi publicada na mesma data no Diário Oficial da União.

A empresa foi fundada em agosto de 2022 na cidade de Minas do Leão no Estado Rio Grande do Sul. Sua atuação está, até então, concentrada no setor de biocombustíveis.

A liberação dada pela ANP não contempla atividades de distribuição de Gás Natural Comprimido (GNC) a granel (diretamente em tanques, por exemplo).

De acordo com o despacho da reguladora, o aval da Agência será cancelado se não forem mantidas as condições para o exercício da atividade de comercialização de gás natural na esfera de competência da União.