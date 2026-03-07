Os preços de automóveis leves usados desaceleraram em fevereiro no País. O IBV Auto, produzido pelo banco BV, registrou alta de 0,55% no segundo mês de 2026 após expansão de 0,90% em janeiro, quando havia alcançando a maior variação para o mês em seis anos. No entanto, no acumulado em 12 meses concluídos em fevereiro, o índice avançou 6,60%, o nível mais elevado nesta métrica desde março de 2023, conforme relatório antecipado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, o indicador mostra uma persistente alta, sugerindo força, resiliência e um possível reaquecimento econômico.

A despeito de a inflação de automóveis em fevereiro ter sido mais branda na comparação com o mês anterior, a taxa acumulada em 12 meses corrobora a avaliação de um cenário em franca expansão, diz.

"Mais do que apenas pela alta da inflação do automóvel usado, chama a atenção o ritmo de aceleração, já que o registrado até dezembro foi de 5,31%", afirma Padovani.

Ele alerta que se outros indicadores de atividade no Brasil confirmarem um quadro de reaquecimento econômico, requererá atenção por parte do Banco Central.

Essa vigilância ocorreria num momento em que o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC está prestes a iniciar o processo de queda da taxa Selic. A expectativa no mercado é que o ciclo de baixa na taxa Selic, que está em 15,00% ao ano, comece neste mês.

De acordo com o Índice BV Auto, o veículo que mais contribuiu para a alta dos preços em fevereiro foi o Chevrolet Onix, com 2,06%. Na contramão, o que registrou a queda mais significativa foi de 3,30%, da Hilux SW4.

Fora da sazonalidade

Os dados do IBV do primeiro bimestre contrariam a sazonalidade, mesmo no momento de juros elevados, quando costumeiramente as vendas de veículos usados são mais moderadas no período em relação aos demais meses do ano.

Outro ponto destacado pelo banco é que em uma conjuntura em que os preços dos automóveis zero quilômetro estão pressionados, é esperado que parte dos compradores migre para o mercado de usados, em um movimento que contribui para o fortalecimento dessa dinâmica.

"A maior alta de preços para fevereiro desde 2022, somada ao avanço em janeiro, reforça o aquecimento do mercado de veículos usados neste início de ano", afirma a nota.

Regiões

Por região, o Centro-Oeste foi a que apresentou a maior inflação de veículos usados entre janeiro e fevereiro, de 0,77%. A alta foi influenciada principalmente pelos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Houve avanço generalizado do IBV Auto em fevereiro ante janeiro de 2026 pelos Estados brasileiros, com destaque para a alta de 1,19% mensurada no Amazonas, enquanto a menor foi apurada em Rondônia, com elevação de 0,06%.

Em 12 meses, terminados em fevereiro deste ano, as três maiores variações foram de 7,67% (Rondônia) e de 7,63% (Amazonas), além de 7,49% (Tocantins). A menor, por sua vez, foi no Espírito Santo, de 4,46% (0,21% na margem).