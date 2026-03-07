A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 6, que o primeiro bimestre de 2026 foi encerrado com um crescimento de 1,2 gigawatts (GW) na matriz de geração elétrica no Brasil. Em fevereiro isoladamente, houve ampliação de 743 MW.

Um total de 13 usinas entrou em operação comercial no mês de janeiro: 11 centrais solares fotovoltaicas, uma usina termelétrica e uma pequena central hidrelétrica.

Já em fevereiro, houve um total de 16 usinas entrando em operação comercial no mês: 14 centrais solares fotovoltaicas, uma usina eólica e uma pequena central hidrelétrica.

Os dois primeiros meses de 2026 contaram com a liberação de novas usinas em 7 estados nas cinco regiões do país. O Rio Grande do Norte apresenta a maior expansão no período, com 640 MW, seguido de Minas Gerais, com 505 MW.

Até o início de março, o Brasil somou 217.921 MW de potência fiscalizada, de acordo com dados do Sistema de Informações de Geração da Aneel.

Esse número é revisado todos os dias com dados de usinas em operação e de empreendimentos outorgados em fase de construção. Desse total em operação, 84,73% das usinas são consideradas renováveis.