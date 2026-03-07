A proposta do Grupo EMS pela Medley foi aceita pela farmacêutica francesa Sanofi. O valor ficou acima de US$ 600 milhões. O negócio agora será submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Após a aquisição, a EMS deve manter as duas marcas no mercado e buscar sinergias entre elas.

"A Medley tem vida própria, temos total interesse em todos os ativos e colaboradores", afirmou o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez.

O anúncio foi do negócio feito na manhã desta sexta-feira, 6, pela EMS.

Estavam no páreo também as empresas Hypera, a indiana Sun Pharma, e Aché.