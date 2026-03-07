A taxa de desemprego dos EUA subiu para 4,4% em fevereiro, ante 4,3% em janeiro, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 6. Analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast esperavam manutenção da taxa em 4,3%.

Já o salário médio por hora aumentou 0,4%, ou US$ 0,15, a US$ 37,32, na comparação mensal de fevereiro.

A variação superou a projeção do mercado financeiro, que esperava alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,84% em fevereiro, também acima do consenso do mercado, de 3,7%.

O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão para baixo do resultado de empregos em janeiro, de aumento de 130 mil vagas para alta de 126 mil vagas, e de dezembro, de criação de 48 mil para eliminação de 17 mil postos de trabalho.