O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller disse que a reunião de política monetária de março pode ter "qualquer resultado", a depender dos dados econômicos a ser divulgados. Em entrevista à Bloomberg nesta sexta-feira, 6, Waller afirmou que o Fed poderá manter uma posição de espera se os números do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, que será conhecido na manhã desta sexta, vierem sólidos.

"A questão é por que o Fed ficaria de braços cruzados se o mercado de trabalho não estiver bom?", disse o diretor do BC dos EUA.

Waller, que justificou seu apoio aos cortes dos juros visando o mandato de pleno emprego, acredita que os números do payroll de janeiro, que mostraram criação de 130 mil vagas, serão revisados para baixo. "Os ganhos de emprego em janeiro foram concentrados, e isso não trouxe a segurança de que a economia como um todo estivesse indo bem", explicou.

Ele também ponderou ser "improvável" que a guerra no Oriente Médio gere inflação sustentada, mas alertou que ficaria mais preocupado se os aumentos de energia impactassem outros preços.