A FriGol, uma das principais processadoras de carne bovina do Brasil, informou em nota ter firmado um contrato de prestação de serviços de industrialização com o frigorífico DistriBoi, envolvendo as duas plantas da empresa em Rondônia, localizadas em Ji-Paraná e Rolim de Moura. A parceria pode abrir caminho para a entrada da companhia no mercado dos Estados Unidos.

Pelo acordo, a FriGol ficará responsável pela compra dos bovinos e pela comercialização da carne, enquanto a DistriBoi assumirá as etapas industriais de abate, desossa e processamento nas duas unidades.

"As unidades da DistriBoi possuem habilitações para exportação para diversos mercados nos quais a FriGol já atua, reforçando a presença estratégica da companhia em países como China, Israel, Chile e Canadá, além de possibilitar a entrada da empresa no mercado dos Estados Unidos", afirmou a FriGol na nota.

A entrada potencial no mercado americano é considerada estratégica, dado o peso do país no comércio global de carne bovina e a demanda por fornecedores capazes de atender aos rigorosos requisitos sanitários e de qualidade exigidos pelas autoridades norte-americanas.