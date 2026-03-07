Os juros futuros avançam com força na manhã desta sexta-feira, 6, perto de 30 pontos a partir do miolo da curva, refletindo a cautela externa com a guerra no Irã que coloca o dólar e rendimentos dos Treasuries em alta.

Ainda que a turbulência externa esteja em primeiro plano, o mercado olha a produção industrial, que subiu 1,8% em janeiro ante dezembro, acima do teto das estimativas, de 1,6%.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,710%, de 13,512% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para %, de 13,082%, e o para janeiro de 2031 tinha taxa de %, de 13,470% no ajuste de quinta-feira, dia 5.