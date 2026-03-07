A FGV corrigiu a informação sobre as capitais que desaceleraram no fim de fevereiro. A informação correta é de que a inflação arrefeceu em todas as sete capitais pesquisadas no fim de fevereiro, e não em cinco, conforme divulgado previamente e publicado na manhã de terça-feira, 3. Segue a nota publicada com a informação corrigida:

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas no encerramento de fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo passou de alta de 0,23% para queda de 0,14% na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de fevereiro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em Recife (0,17% para -0,81%). Em seguida, aparecem Brasília (-0,37% para -0,97%), Belo Horizonte (0,43% para -0,09%), São Paulo (0,50% para 0,16%), Porto Alegre (-0,04% para -0,23%), Rio de Janeiro (0,31% para 0,16%) e Salvador (0,11% para -0,12%).