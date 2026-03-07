A Fundação Getulio Vargas (FGV) corrigiu a informação sobre a variação do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) na quarta quadrissemana de fevereiro. O indicador registrou queda de 0,14%, e não alta de 0,10% conforme divulgado anteriormente e publicado na segunda-feira, 2. Segue a nota publicada com o dado corrigido:

O IPC-S encerrou fevereiro com queda de 0,14%, após avanço de 0,23% na terceira quadrissemana e alta de 0,59% em janeiro, conforme informações divulgadas pela FGV. Com o resultado, o IPC-S acumula valorização de 3,23% em 12 meses.

O dado de fevereiro veio abaixo do piso das estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,05%. A mediana era de 0,12% e o teto, 0,20%.

Houve decréscimo em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da terceira para a quarta quadrissemana: Educação, Leitura e Recreação (0,33% para -2,81%), Transportes (0,34% para 0,04%), Alimentação (0,13% para 0,07%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,17% para 0,12%).

Em contrapartida, ganharam tração os grupos Vestuário (-0,49% para -0,24%) e Comunicação (0,02% para 0,05%), enquanto Habitação (0,34%) e Despesas Diversas (0,37%) repetiram as taxas da última apuração.

Influências

As maiores influências individuais que puxaram o índice para baixo na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de fevereiro partiram de passagem aérea (-3,34% para -21,38%), cinema (-13,21% para -12,90%), gasolina (0,13% para -0,49%), desodorante (-0,24% para -3,43%), e protetores para a pele (-1,47% para -4,08%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima refeições em bares e restaurantes (0,85% para 0,77%), aluguel residencial (0,60% para 0,62%), plano e seguro de saúde (0,43% para 0,43%), taxa de água e esgoto residencial (1,26% para 0,87%) e empregado(a) doméstico(a) (0,96% para 0,58%).