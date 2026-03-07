A alta mais branda no custo da mão de obra e dos materiais desacelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,72% em janeiro para uma elevação de 0,28% em fevereiro.

Segundo André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), a desaceleração na mão de obra reflete "o fim do período mais intenso de acordos coletivos, o que abriu espaço para uma variação menos pronunciada dos custos desse componente".

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 0,36% em janeiro para uma elevação de 0,26% em fevereiro. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 0,35% em janeiro para elevação de 0,26% em fevereiro, enquanto os Serviços saíram de alta de 0,49% para elevação de 0,27%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 1,22% em janeiro para uma alta de 0,30% em fevereiro.