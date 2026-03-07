O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 0,84% em fevereiro, após uma elevação de 0,20% em janeiro, divulgou nesta sexta-feira (6) a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado do indicador foi mais negativo do que a mediana das estimativas das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,63%, com intervalo entre -1,10% e -0,50%.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma queda de 0,64% no ano e recuo de 2,91% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) caiu 1,21% em fevereiro, após ter ficado estável (0,00%) em janeiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) diminuiu 0,14% em fevereiro, ante alta de 0,59% em janeiro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) subiu 0,28% em fevereiro, após aumento de 0,72% em janeiro.

O período de coleta de preços para o índice de fevereiro foi do dia 1º ao dia 28 do mês.

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) subiu 0,27% em fevereiro, após elevação de 0,52% em janeiro.

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 0,80% no ano e avanço de 4,21% em 12 meses.