A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 10, a edição de 2026 do seu tradicional ranking global de bilionários, que reúne pessoas com patrimônio estimado em pelo menos US$ 1 bilhão (veja aqui quem ocupa o topo da lista). Entre os brasileiros, o levantamento aponta Eduardo Saverin como o mais rico, seguido por nomes ligados aos setores financeiro, industrial e de investimentos.

Cofundador do Facebook, Saverin aparece como brasileiro mais rico pelo terceiro ano consecutivo, com uma fortuna estimada em US$ 35,9 bilhões. No ranking global da Forbes, ele ocupa a 59ª posição.

Na sequência, a lista traz o sócio e presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, André Esteves, com fortuna de US$ 20,2 bilhões. No ranking global, ele aparece na 131ª posição. O patrimônio de Esteves cresceu quase 200% em um ano, saltando de US$ 6,9 bilhões em março de 2025 para o valor atual.

Completando o pódio, em terceiro lugar está o empresário Jorge Paulo Lemann, cofundador da 3G Capital e acionista da AB InBev, considerada a maior cervejaria do mundo. Lemann e sua família têm patrimônio estimado em US$ 19,8 bilhões e ocupam a 137ª posição na lista global.

Para elaborar o ranking, a Forbes considera os preços das ações e as taxas de câmbio do dia 1º de março de 2026. Veja a seguir quem são os brasileiros mais ricos segundo a lista.

Quem são os 20 brasileiros mais ricos, segundo a lista de bilionários da Forbes 2026

1.Eduardo Saverin: US$ 35,9 bilhões

2.André Esteves: US$ 20,2 bilhões

3.Jorge Paulo Lemann e família: US$ 19,8 bilhões

4.Fernando Roberto Moreira Salles: US$ 9,9 bilhões

5.Pedro Moreira Salles: US$ 9,1 bilhões

6.Jorge Moll Filho e família: US$ 7,5 bilhões

7.Max Van Hoegaerden Herrmann Telles: US$ 7,4 bilhões

8.Carlos Alberto Sicupira e família: US$ 6,9 bilhões

9.Miguel Krigsner: US$ 6,8 bilhões

10.Alex Behring: US$ 5,8 bilhões

11.Joesley Batista: US$ 5,4 bilhões

12.Wesley Batista: US$ 5,4 bilhões

13.João Moreira Salles: US$ 5,1 bilhões

14.Walther Moreira Salles Junior: US$ 5,1 bilhões

15.Roberto Sallouti: US$ 4,7 bilhões

16.Jose Joao Abdalla Filho: US$ 4,2 bilhões

17.Maurizio Billi: US$ 4,2 bilhões

18.José Roberto Marinho: US$ 4,1 bilhões

19.João Roberto Marinho: US$ 4,1 bilhões

20.Alceu Elias Feldmann e família: US$ 3,7 bilhões