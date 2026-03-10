O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) ingressou com uma ação popular contra os reajustes de tarifas de energia no Estado do Rio de Janeiro.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira um reajuste médio de 15,46% nas tarifas da Enel Rio e de 8,59% para os consumidores da Light. A decisão entra em vigor no próximo domingo, 15.

"ASSALTO NA CONTA DE LUZ NO RIO! A ANEEL autorizou aumentos absurdos: 15,46% para a Enel e 8,59% para a Light. Um reajuste muito acima da inflação que pesa direto no bolso do povo. Isso é inaceitável. Vamos entrar com ação popular e lançar um abaixo-assinado para barrar esse aumento", postou o deputado na rede X.

Em vídeo, Lindbergh pede a mobilização da população para impedir esse reajuste diz que é preciso barrar esse "aumento vergonhoso".

A Enel Rio atende aproximadamente 2,79 milhões de unidades consumidoras no Estado. Já a Light, atende cerca de 3,96 milhões unidades consumidoras.