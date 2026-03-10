Prio divulgou nesta terça-feira, 10, que obteve prejuízo líquido de US$ 185,3 milhões no quarto trimestre de 2025, 117% a menos do que o registrado no mesmo período de 2024, quando atingiu lucro de US$ 1 bilhão. No ano passado, a petroleira registrou lucro de US$ 381,7 milhões, 78% menor do que no ano anterior.

O Ebitda da companhia subiu 7% no quarto trimestre do ano passado, para US$ 324,2 milhões, enquanto a receita líquida teve alta de 20%, para US$ 586,1 milhões. No ano passado, o Ebitda da Prio atingiu US$ 1,37 bilhão, uma queda de 20% em relação a 2024, enquanto a receita subiu 3%, para US$ 2,484 bilhões na mesma comparação.

Já o lifting cost teve queda de 28%, para US$ 12,5 por barril no quarto trimestre na comparação com o terceiro trimestre, refletindo melhora operacional.