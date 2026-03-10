A Rio Tinto preparou quase US$ 1,2 bilhão para financiar o desenvolvimento de um projeto de lítio na Argentina, apoiando seu pipeline de crescimento para o ingrediente chave no armazenamento de baterias e veículos elétricos.

A empresa de mineração disse que garantiu o pacote de financiamento de quatro credores internacionais que ajudarão a apoiar o trabalho no projeto Rincon de US$ 2,5 bilhões na Província de Salta, na Argentina, que visa cerca de 60.000 toneladas por ano de capacidade de carbonato de lítio de qualidade para baterias.

O financiamento é composto por empréstimos da International Finance, IDB Invest, Export Finance Austrália e Japan Bank for International Cooperation.

A construção da planta começou no ano passado, incluindo obras de expansão do acampamento e desenvolvimento da infraestrutura do local. A Rio Tinto está visando sua primeira produção em 2028, com uma aceleração de três anos até a capacidade total. Espera-se que Rincon tenha uma vida útil de mina de 40 anos.

O pacote de financiamento amplia as fontes de financiamento para o projeto Rincon, que é sustentado por uma perspectiva de longo prazo atraente impulsionada pela transição energética, disse Jerome Pecresse, CEO do segmento de alumínio e lítio da empresa.

A Rio Tinto, que é uma das maiores empresas de mineração do mundo, está desenvolvendo um negócio de lítio adquirido em grande parte através da aquisição de US$ 6,7 bilhões da Arcadium Lithium no ano passado, enquanto também expande uma mina de cobre na Mongólia e constrói uma nova operação de minério de ferro na Guiné.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.