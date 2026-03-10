A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,4%

Pontos: 183.447,00

Máxima de +2,44% : 185.324 pontos

Mínima de -0,12% : 180.693 pontos

Volume: R$ 31,32 bilhões

Variação em 2026: 13,85%

Variação no mês: -2,83%

Dow Jones: -0,07%

Pontos: 47.706,51

Nasdaq: +0,01%

Pontos: 22.697,10

Ibovespa Futuro: +1,25%

Pontos: 186.055

Máxima (pontos): 187.805

Mínima (pontos): 182.940

BLUE CHIPS

Itaú Unibanco PN

Preço: R$ 43,80

Variação: +1,48%

Petrobras PN

Preço: R$ 42,93

Variação: -0,53%

Bradesco PN

Preço: R$ 20,03

Variação: +2,46%

Ambev ON

Preço: R$ 15,45

Variação: +0,26%

Petrobras ON

Preço: R$ 46,66

Variação: -0,19%

Vale ON

Preço: R$ 80,56

Variação: +1,64%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,20

Variação: -2,6%

Itausa PN

Preço: R$ 13,61

Variação: +1,26%

JBS ON

Preço: R$ 80,10

Variação: -0,4%

Global 40

Cotação: 723,775 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1565

Venda: R$ 5,1575

Variação: -0,13%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,31

Venda: R$ 5,41

Variação: +0,52%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1616

Venda: R$ 5,1622

Variação: -0,99%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2800

Venda: R$ 5,3800

Variação: +0,71%

- Dólar Futuro (abril)

Cotação: R$ 5,1905

Variação: -0,16%

- Euro

Compra: US$ 1,1612 (às 17h39)

Venda: US$ 1,1613 (às 17h39)

Variação: -0,2%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9890

Venda: R$ 5,9900

Variação: -0,13%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1500

Venda: R$ 6,2520

Variação: -1,09%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,66% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.242,1 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,71%


