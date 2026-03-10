A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,4%
Pontos: 183.447,00
Máxima de +2,44% : 185.324 pontos
Mínima de -0,12% : 180.693 pontos
Volume: R$ 31,32 bilhões
Variação em 2026: 13,85%
Variação no mês: -2,83%
Dow Jones: -0,07%
Pontos: 47.706,51
Nasdaq: +0,01%
Pontos: 22.697,10
Ibovespa Futuro: +1,25%
Pontos: 186.055
Máxima (pontos): 187.805
Mínima (pontos): 182.940
BLUE CHIPS
Itaú Unibanco PN
Preço: R$ 43,80
Variação: +1,48%
Petrobras PN
Preço: R$ 42,93
Variação: -0,53%
Bradesco PN
Preço: R$ 20,03
Variação: +2,46%
Ambev ON
Preço: R$ 15,45
Variação: +0,26%
Petrobras ON
Preço: R$ 46,66
Variação: -0,19%
Vale ON
Preço: R$ 80,56
Variação: +1,64%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,20
Variação: -2,6%
Vale ON
Preço: R$ 80,56
Variação: +1,64%
Itausa PN
Preço: R$ 13,61
Variação: +1,26%
JBS ON
Preço: R$ 80,10
Variação: -0,4%
Global 40
Cotação: 723,775 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1565
Venda: R$ 5,1575
Variação: -0,13%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,31
Venda: R$ 5,41
Variação: +0,52%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1616
Venda: R$ 5,1622
Variação: -0,99%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2800
Venda: R$ 5,3800
Variação: +0,71%
- Dólar Futuro (abril)
Cotação: R$ 5,1905
Variação: -0,16%
- Euro
Compra: US$ 1,1612 (às 17h39)
Venda: US$ 1,1613 (às 17h39)
Variação: -0,2%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9890
Venda: R$ 5,9900
Variação: -0,13%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,1500
Venda: R$ 6,2520
Variação: -1,09%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,66% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.242,1 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +2,71%