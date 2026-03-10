A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta terça-feira, 10, que a zona do euro está em uma situação econômica diferente de 2022 e muito mais sob controle, comparando os choques causados pela atual guerra com o Irã e aquele ocorrido após a invasão da Ucrânia pela Rússia naquele ano. Em entrevista ao programa de TV L'Événement, a dirigente apontou que o BCE conta com as medidas necessárias para cuidar da inflação sob controle, e que não existe, no momento, um cenário de estagflação.

A dirigente mencionou a recente alta nos preços de gás e luz, mas também tratou da possibilidade de uma solução diplomática para a crise atual que permita uma desescalada e a liberação do Estreito de Ormuz para o tráfego marítimo. Neste cenário, em especial no caso de ocorrer em um curto prazo, Lagarde observa espaço para quedas nos preços do barril de petróleo.