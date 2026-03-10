A Oracle teve lucro líquido de US$ 3,72 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2026, o que correspondeu a um aumento com relação aos US$ 2,94 bilhões no comparativo com igual período do ano anterior. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 1,79. Analistas consultados pela FactSet previam um resultado de US$ 1,70 por ação.

A receita total da companhia somou US$ 17,19 bilhões no trimestre, crescimento de 18% na base anual e acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 16,19 bilhões.

Para o ano fiscal de 2026, a empresa espera uma receita de US$ 67 bilhões e investimentos de capital de US$ 50 bilhões. Essa projeção permanece inalterada em relação à anterior. Já para o ano fiscal de 2027, a Oracle elevou a previsão de receita total para US$ 90 bilhões.

"A demanda por computação em nuvem para treinamento e inferência de inteligência artificial (IA) continua crescendo mais rápido do que a oferta. Além disso, alguns dos maiores consumidores de capacidade de IA em nuvem fortaleceram consideravelmente suas posições financeiras recentemente. Essa dinâmica de mercado permite que a Oracle atinja e provavelmente supere nossa previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2027 e além", aponta a empresa.

Por volta das 17h35 (de Brasília), a ação da Oracle subia 7,74% no after hours de Nova York.